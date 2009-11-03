В Черкассах чеснок взлетел до 55 гривен за кг

В Черкассах стоимость чеснока достигла 55 грн. за килограмм. На черкасском оптовом овощном рынке за килограмм мелкого чеснока просят 40 гривень, за крупный хотят 55 грн. Чеснок можно купить лишь на нескольких точках из 160. Еще неделю назад стоимость чеснока колебалась от 8 до 11 грн.

Как рассказала корреспонденту УНИАН владелица торговой точки на овощном рынке, за несколько дней покупатели раскупили месячный запас чеснока, через 5-7 дней закончатся запасы лука.

В то же время, в магазинах Черкасс появились в продаже многоразовые марлевые повязки по 30-40 грн. за штуку. Они украшены стразами, узорами или смайликами. Самодельные ватно-марлевые повязки продают на базарах города по 8-10 грн.