В Харькове изолировали 18 китайских офицеров

Китайских офицеров, которые проходят обучение в Харьковском университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба (ХУВС), в связи с угрозой заболевания гриппом из аудиторий отправлены в общежития военного университета в Харькове, где они будут продолжать обучение через Интернет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, произошло досадное недоразумение, и под словами сегодняшней информации медиа-центра о том, что «по решению командования ХУВС занятия с китайскими офицерами с 4 ноября будут продолжены по месту их проживания», следует понимать «в общежитиях ХУВС в Харькове», где «военные преподаватели университета будут общаться с ними через Интернет».

В медиа-центре отметили, что в связи с угрозой заболевания гриппом «сложнее всего в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба было решить вопрос с обучением 18 старших офицеров Китайской Народной Республики. Дело в том, что их обучение началось с октября 2009 года и должно длиться еще два месяца. Правительство КНР уплатило Украине средства за получение китайцами специальности специалиста автоматизированных систем управления ракетных войск. Поэтому решением командования университета занятия с иностранцами с 4 ноября будут продолжены по месту их проживания, а военные преподаватели будут общаться с ними через Интернет».