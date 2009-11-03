Кабмин просит ГПУ назвать спекулянтов-владельцев аптек поименно

Правительство обратилось в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбуждать уголовные дела против владельцев аптек за спекуляции на рынке лекарств в связи с эпидемической ситуацией, связанной с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

"У нас сейчас есть поручение налоговой и Госценинспекции, а также просьба к Генпрокуратуре буквально назвать сеть и владельцев поименно. Меня абсолютно не волнует, какие фамилии стоят за каждой сетью. Генеральная прокуратура находится в системе влияний Партии регионов, Министерство внутренних дел – это часть правительства, так давайте вместе сделаем все, чтобы против мародеров были возбуждены уголовные дела", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.