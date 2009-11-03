МВФ продал Индии 200 тонн золота

Покупателем 200 тонн золота, выставленного на продажу Международным валютным фондом, стал Центробанк Индии. Об этом говорится в заявлении, распространенном МВФ вечером 2 ноября, сообщает AFP.

Золото обошлось Индии в сумму, эквивалентную 6,7 миллиарда долларов США, сообщили представители МВФ, не став уточнять иных параметров сделки.

В середине сентября 2009 года МВФ объявил о решении выставить на продажу 403,3 тонны золота - одну восьмую своих запасов. Тогда сообщалось, что золото будет реализовано таким образом, чтобы не допустить падения цен на этот драгметалл на мировых рынках. Вырученные от продажи золота средства фонд намерен направить на реализацию программы помощи беднейшим странам.

После того, как стало известно о намерении МВФ расстаться с частью своих резервов, появились сообщения о том, что все 403,3 тонны золота намерен купить Центробанк Китая. Исходя из среднерыночной цены на конец сентября 2009 года, покупка 400 тонн золота обошлась бы Китаю в 13 миллиардов долларов.

Лента.ру