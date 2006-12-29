Шуфрич будет праздновать Новый год в 5 минутах от работы

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ будет встречать Новый год в Киеве недалеко от оперативного штаба МЧС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции на 275-й базе ракет и боеприпасов Минобороны в Новобогдановке Запорожской области.

«В этом году встречать Новый год я буду в Киеве в пяти минутах от оперативного штаба, который будет внимательно наблюдать за тем, что происходит в стране в праздничный период», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Он высказал надежду, что необходимости прибыть в оперативный штаб не будет.

При этом он отметил, что раньше почти все новогодние праздники встречал в родном доме в Ужгороде.

В свою очередь глава Запорожской областной государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО сказал: «я буду Новый год праздновать с друзьями в Карпатах».