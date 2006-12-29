В Киеве убили студента Национального авиационного университета

В Киеве неизвестные лица ножом убили студента Национального авиационного университета - гражданина Гамбии.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУМВД Украины в г. Киеве, вчера в 17.08 в дежурную часть Соломенского райуправления милиции по телефону 02 поступило сообщение, что в общежитии Национального авиационного университета на Нежинской, 12 нанесено ножевое ранение иностранцу.

На место происшествия, вместе со следственно-оперативными группами столичного и районного управлений, выехали руководители Главного управления МВД Украины в г. Киеве. Во время осмотра упомянутого общежития был выявлен труп 34-летнего гражданина Гамбии, студента 3-го курса НАУ, с телесным повреждением в виде колото-резаного ранения груди.

Вахтер общежития объяснила, что приблизительно в 16.50 в фойе зашел пострадавший, упал в коридоре и потерял сознание. Она сразу вызывала «скорую помощь». Согласно информации диспетчера „03”, вызов поступил в 16.59. Врач „скорой”, который прибыл на место, констатировал смерть пострадавшего.

По данному факту Соломенским райуправлением милиции было возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины: „Преднамеренное тяжкое телесное повреждение,... совершенное группой лиц, ... повлекшее смерть пострадавшего”, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. С целью установления свидетелей преступления продолжается поквартирный обход прилегающих домов и проверка торговых и развлекательных заведений, которые находятся вблизи места происшествия.