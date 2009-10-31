В Житомире нельзя купить лекарства от гриппа, власти: причин для паники нет

В Житомире уже второй день подряд в аптеках невозможно купить лекарства от гриппа, местные власти заверяют, что причин для паники нет.

Как передает корреспондент УНИАН, на входах в аптеки висят соответствующие объявления.

Вчера целый день в аптеках были большие очереди, люди скупали антивирусные лекарства и медикаменты против гриппа.

В то же время в пресс-службе Житомирского горсовета со ссылкой на заместителя Житомирского городского председателя Олега СТАРИНЦА УНИАН сообщили, что причин для паники в городе нет, лечебные учреждения города полностью обеспечены всем необходимым для квалифицированной помощи.

По словам О.СТАРИНЦА, будет проведена работа по расширению количества коек для больных с инфекционными заболеваниями.

В областном центре состоялось совещание с участием мэра Веры ШЕЛУДЧЕНКО, заместителей и руководителей управлений и служб Житомирского горсовета.

Городской председатель проинформировала, что во исполнение решения правительства в городе на три недели будет приостановлен учебный процесс во всех учебных заведениях.

Она также поручила обеспечить работников городского хозяйства индивидуальными средствами защиты и противовирусными препаратами.

Также в пресс-службе сообщили, что в целом в городе ситуация с заболеваниями гриппом и ОРВИ является лучше, чем была за последние 10 лет, случаи заболевания гриппом А/H1N1 не зарегистрированы.

В сообщении уточняется, что за 10 месяцев текущего года в Житомире зафиксировано 5337 случаев заболевания ОРВИ и 5 - гриппом. В прошлом году показатели ОРВИ за этот период заболевших свыше 6 тысяч человек.

Также в городе с целью предотвращения распространения гриппа и ОРВИ ограничена работа интернет-клубов, кинотеатров и дискотек и запрещено проводить массовые мероприятия.