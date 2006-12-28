Состоится торжественная молитва мусульман Киева

8-30 - Состоится торжественная молитва мусульман города Киева, посвященная одному из двух важнейших мусульманских праздников ИД аль-Адха (Курбан-Байрам). Организаторы – Межобластная ассоциация общественных организаций “Арраид”, Мусульманская религиозная община г. Киева “Исламский центр” (мечеть Исламского общественного культурного центра, ул.. Дегтяревская, 25-а). Нужна аккредитация. Телефоны: 490-99-00, 490-99-96.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter