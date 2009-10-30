В Газпроме потирают руки - спрос на газ растет

ОАО «Газпром» прогнозирует, что потребление газа в европейских странах в 2020 году составит 700 млрд. кубометров в год, что выше текущего уровня на 12,5%.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании, по итогам рассмотрения правлением «Газпрома» вопроса о тенденциях изменения спроса и динамике цен на природный газ на мировых рынках энергоносителей

«Проведенные «Газпромом» исследования убедительно показывают, что в долгосрочной перспективе тенденция роста спроса на газ на мировых энергетических рынках сохранится. В частности, прогноз уровня потребления газа в европейских странах в 2020 году составляет 700 млрд кубометров в год, что выше текущего уровня на 12,5%», - говорится в сообщении.

«Газпром» также прогнозирует рост спроса на газ в Северной Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. По оценкам компании, к 2020 году потребление газа на Североамериканском континенте составит более 880 млрд. кубометров (рост на 6,5%), а в Азиатско-Тихоокеанском регионе - свыше 710 млрд. кубометров (рост на 59%).

На заседании было отмечено, что в настоящее время спрос на газ растет как на внутреннем, так и на внешнем рынках, превышая показатели докризисного периода. Так, с июля текущего года объемы продаж российского газа в Европе превышают объемы продаж в аналогичные периоды 2008 и 2007 годов. При этом суточный отбор газа европейскими потребителями в октябре текущего года в отдельные дни более чем на 15% (до 90 млн. кубометров в сутки) превышал соответствующий показатель 2008 года. В настоящее время и в России текущее суточное потребление газа сравнялось с уровнем октября прошлого года, говорится в сообщении.