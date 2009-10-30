Турчинов о Нацбанке: на Евро-2012 денег нет, а себе на зарплаты есть

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ предлагает Национальному банку Украины предоставить правительству информацию о своих доходах и расходах.

Такое предложение А.ТУРЧИНОВ озвучил в эфире 5-го канала, комментируя отказ Нацбанка профинансировать меры по подготовке к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

“В законе о бюджете предусмотрено, что все превышения доходов Национального банка над расходами должны быть перечислены бюджет. Правительство никогда не пойдет на то, чтобы перечислять в бюджет несуществующие доходы. Это нами категорически не воспринимается”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер считает, что Нацбанк должен предоставить Кабинету Министров полную информацию о наличии доходов.

“Когда мы видим, что они себе выплачивают зарплаты по 200 тысяч гривен ежемесячно, то, безусловно, что доходы будут значительно меньше, чем они ожидались в текущем году”, - добавил он.

“Когда нам предоставят официальную информацию о расходах и доходах Национального банка, тогда можно будет говорить о разнице, которая не должна кем-то присваиваться, а должна работать на бюджет, и в данном случае, как написано в законе, за эти средства должны быть профинансированы объекты Евро-2012”, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины на закон “О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины”.

Законом устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в Госбюджет превышение сметных доходов над своими сметными расходами в текущем году на общую сумму не меньше 9,8 млрд. грн.

Указанные поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мер по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

4 сентября Президент вернул в парламент со своими предложениями закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

6 октября Верховная Рада приняла постановление, первым пунктом которого Президенту предложено обеспечить выполнение конституционной процедуры вступления в силу закона «О внесении изменений в Закон «О Госбюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», безотлагательно обнародовав текст указанного документа за подписью главы государства.

12 октября В.ЮЩЕНКО заявил, что не подпишет закон о внесении изменений в госбюджет на 2009 год и предложил парламенту, в соответствии с Конституцией, повторно рассмотреть закон вместе с поданными им предложениями.

15 октября газета «Голос Украины» опубликовала закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» за подписью Председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, и таким образом закон вступил в силу.

Вчера, 28 октября, Национальный банк Украины (НБУ) проинформировал Кабинет Министров Украины о невозможности выделения 9,8 млрд. грн. для подготовки Евро-2012, за счет превышения доходов над расходами НБУ.