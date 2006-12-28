Самолет ”Аэрофлота” пытался захватить пьяный пассажир

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", аварийно севший в аэропорту Праги, пытались захватить. Об этом сообщила пресс-секретарь авиаперевозчика Ирина Даненберг.

"Нападавший схвачен. По данным экипажа, пассажир славянской внешности находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Помощь экипажу оказали пассажиры", - отметила она.

Источник в МИД России заявил агентству о том, что "один из пассажиров устроил пьяный дебош на борту самолета, угрожал экипажу, и самолет вынужден был совершить посадку".

По словам дипломата, пассажир задержан чешскими властями. Посольство РФ в Чехии оказывает помощь в выяснении личности нападавшего. На борту лайнера, летевшего по маршруту "Москва-Женева", находятся более ста пассажиров.

Заместитель генерального директора "Аэрофлота" Лев Кошляков заявил РИА Новости о том, что задержанным является российский гражданин.

Он пытался проникнуть в кабину пилотов авиалайнера А-320, угрожал взрывчаткой и "вел себя неадекватно", отметил Кошляков. По его словам, "самолет полностью исправен, и после дополнительного досмотра и проверки багажа продолжит полет в Женеву".

Лента.ру