Минздрав убеждает, что в Тернополе «свиного» гриппа нет

Министерство здравоохранения Украины не подтверждает наличие вируса А/H1N1 в Тернопольской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Предварительный диагноз – вирусная пневмония. Экспресс-диагностика на предмет заболевания калифорнийским гриппом А/H1N1 не подтверждается», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, на сегодня диагноз «вирусная пневмония» установлен предварительно у 95 человек, из них 25 больных подпадают под тяжелое течение заболевания, то есть находятся на управляемом дыхании, и состояние их тяжелое.

В.КНЯЗЕВИЧ уточнил, что тяжелой формой вирусной пневмонии заболели 17 взрослых и 8 детей.

Министр также сообщил, что завтра на заседании правительства выступит с докладом о ситуации в Тернопольской области, а после заседания правительства отправится на место происшествия.

Он добавил, что сегодня в Тернопольскую область отбудет Главный государственный санитарный врач Украины.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области от неизвестного вируса умерли семь человек.