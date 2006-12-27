Нацсовет рассмотрел проект Стратегии культуры

Национальный совет по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины предлагает утвердить указом главы государства Концепцию государственной языковой политики Украины.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, об этом шла речь сегодня на заседании Нацсовета под председательством советника главы государства Николая ЖУЛИНСКОГО. В заседании приняли участие министр культуры и туризма Юрий БОГУЦКИЙ, известные научные работники, деятели культуры, эксперты.

Совет рассмотрел проект «Стратегии культуры Украины», который разработал руководитель экспертной комиссии по вопросам интеграции культурных стратегий Национального совета Кирилл СТЕЦЕНКО.

Речь шла о возможном издании указов Президента, которые касаются развития туризма и курортов и сохранения и популяризации наследия Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Члены Совета предложили утвердить указом Президента Концепцию государственной языковой политики Украины.

Также на заседании принято обращение к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно решения проблем с распространением в Украине книг.

Кроме того, речь шла об опасной ситуации, сложившейся вокруг национальных творческих союзов. Их деятельности угрожает политика столичной власти относительно тарифов за коммунальные услуги и ставок арендной платы за помещения.