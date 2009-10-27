Ющенко: Украина заинтересована в отношениях с Китаем

Украина заинтересована в активизации экономических отношений с Китаем.

Как сообщает сайт Президента Украины, об этом шла речь сегодня на встрече в Киеве главы государства Виктора ЮЩЕНКО с вице-премьером Государственного совета Китайской Народной Республики, членом Политбюро ЦК Компартии Китая Чжаном ДЕЦЗЯНОМ, который находится в Украине с визитом по приглашению Кабинета министров Украины.

«Мы чрезвычайно ценим тот уровень взаимопонимания и доверия, который сложился между нашими странами», - сказал Президент в начале встречи.

Глава Украинского государства и заместитель руководителя китайского правительства обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности, дальнейшую активизацию политического диалога, сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, военно-технической и гуманитарной сферах.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что КНР является важным торгово-экономическим партнером Украины со значительным инвестиционным потенциалом. Уровень взаимной торговли двух стран, по словам Президента, свидетельствует об устоявшихся отношениях украинских и китайских деловых кругов.

Собеседники в этом контексте обсудили взаимодействие Украины и КНР в направлении осуществления совместных проектов, в частности в авиакосмической области, а также в сфере подготовки и модернизации транспортной и социальной инфраструктуры Украины к проведению Евро-2012, инициирование совместных экономических проектов на рынках третьих стран.

Во время встречи В.ЮЩЕНКО поздравил правительственную делегацию Китая с 60-й годовщиной провозглашения Китайской Народной Республики и подтвердил приглашение председателю КНР осуществить государственный визит в Украину.