Лужков готов инвестировать в Крым $3 миллиарда

Правительство города Москвы готово инвестировать в развитие Восточного Крыма 3 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили заместители председателя Верховной Рады АРК Сергей ЦЕКОВ и Михаил БАХАРЕВ на пресс-конференции в Симферополе.

По словам крымских вице-спикеров, разговор об инвестиционном сотрудничестве Крыма и российской столицы состоялся в ходе их рабочего визита в Москву на прошлой неделе.

Как сообщил М.БАХАРЕВ, поездка стала продолжением переговоров, которые состоялись в августе текущего года в Москве между руководством автономии и правительством Москвы. Основной целью поездки стало согласование программы сотрудничества между Москвой и Автономной Республикой Крым. Эта программа предметно обсуждалась в ходе встречи с мэром Москвы Юрием ЛУЖКОВЫМ.

По словам первого вице-спикера крымского парламента С.ЦЕКОВА, Москва имеет большой интерес к Восточному Крыму, особенно к Азовскому побережью, и желание вложить в его развитие серьезные инвестиции. «Там очень хорошие пляжи с отличными природными условиями, там очень много – около 20 тыс. га – свободной земли, никому не розданной, в отличие от Южного и Западного побережья Крыма. Кроме того, там прекрасное лечебное озеро с грязью высокого качества и Багеровский аэродром, который на сегодняшний день еще может быть использован для самолетов, таких как «Боинг» и ему подобных», - отметил первый вице-спикер и подчеркнул, что Москва готова инвестировать до 3 млрд. долл., что составляет 10 нынешних годовых бюджетов АРК.

С.ЦЕКОВ также сообщил, что Москва готова участвовать в разработке комплексного плана застройки Восточного побережья Крыма. «Прежде всего, это будет комплексный план строительства сооружений рекреационного назначения – гостиниц, домов отдыха, детских лагерей, спортивных площадок, полей для гольфа. Строительство будет вестись по современным меркам, с соблюдением современных технологий, чтобы действительно сделать это место курортом мирового значения», – сказал он.

Кроме того, в ходе встречи продолжилось обсуждение строительства подземного перехода в Керченском проливе. По словам С.ЦЕКОВА, интерес к этой теме по-прежнему сохраняется, и у Москвы есть необходимые мощности и возможности для реализации этого проекта, стоимость которого оценивается от 700 млн. до 1 млрд. долларов.

Участники встречи также договорились об обмене земельными участками для строительства Представительства Москвы в г. Симферополе и строительства Представительства АРК в Москве.

Как сообщил С.ЦЕКОВ, в течение ближайших двух месяцев после согласования всех вопросов будет подписана программа или соглашение по развитию Восточного Крыма между Москвой и Автономной Республикой Крым.