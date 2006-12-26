Янукович предложил Азербайджану модернизировать танки
22:30, 26 декабря 2006Общество
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"...и по лесам, по пашням, по воде"
Украина предложила Азербайджану проект модернизации украинских танков Т-64, состоящих на вооружении Вооруженных сил Азербайджана.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ после встречи с премьер-министром Азербайджана Артуром РАСИЗАДЕ.
«Их модернизация (танков Т-64 – УНИАН) сейчас необходима азербайджанской армии, и мы имеем все возможности провести их модернизацию», - сказал премьер, отметив при этом, что Украина располагает всеми техническими возможностями для реализации данного проекта.
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