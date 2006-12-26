Янукович предложил Азербайджану модернизировать танки

Украина предложила Азербайджану проект модернизации украинских танков Т-64, состоящих на вооружении Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ после встречи с премьер-министром Азербайджана Артуром РАСИЗАДЕ.

«Их модернизация (танков Т-64 – УНИАН) сейчас необходима азербайджанской армии, и мы имеем все возможности провести их модернизацию», - сказал премьер, отметив при этом, что Украина располагает всеми техническими возможностями для реализации данного проекта.