СКМ создала компанию для управления пивным бизнесом

ЗАО «Систем кэпитал менеджмент» создала компанию UBH (Ukrainian Brewery Holding) Limited (Никосия, Кипр, регистрационный номер 183544) для повышения управляемости пивного бизнеса Группы СКМ.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций СКМ.

«Компания UBH была создана для обеспечения более понятной и прозрачной структуры пивного бизнеса Группы СКМ", - отметили в департаменте.

Согласно сообщению, UBH в рамках СКМ переданы все корпоративные права пивных предприятий СКМ, «что позволит повысить управляемость бизнеса и сделать его более понятным для всех заинтересованных лиц».

По данным СКМ, компания UBH была создана 8 сентября 2006 года и ей переданы 99,9% акций ЗАО «Сармат», в которое входят все пивные активы СКМ.

Кроме того, в СКМ сообщили, что на собрании акционеров ЗАО «Сармат» 22 декабря с.г. были внесены изменения в состав органов управления общества. В частности, из состава Наблюдательного совета ЗАО "Сармат" были отозваны Елена ПОМАЗАН, Илья ЧЕЛИКИДИ и Михаил РЕЗНИКОВ и избраны в состав НС общества UBH Limited.

Справка УНИАН. Группа «Сармат» является одним из четырех крупнейших производителей пива в Украине. В нее входит пять пивоваренных заводов: ОАО «Луганский пивоваренный завод», ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», ЗАО «Днепропетровский пивоваренный завод «Днепр», ЗАО «Фирма «Полтавпиво», а также пивоваренный завод в Донецке.

Доля группы на украинском пивном рынке в 2005 году составила 13,2%.

Компания UBH Limited является собственником 99,9% акций ЗАО «Сармат».

ЗАО «Сармат» владеет контрольными пакетами акций ОАО «Луганский пивоваренный завод», ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», ЗАО «Днепропетровский пивоваренный завод «Днепр», ЗАО «Фирма «Полтавпиво».

В 2005 году чистый доход Группы "Сармат" составил 480 млн. 647 тыс. грн., чистый убыток - 19 млн. 521 тыс. грн.

ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (г.Донецк) – создана в 2000 г., является крупнейшей управляющей компанией Украины, владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики. В настоящее время СКМ владеет контрольными пакетами акций более 90 предприятий (включая опосредованное владение).

90% ЗАО «СКМ» принадлежит Ринату АХМЕТОВУ.