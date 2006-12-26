96 дополнительных поездов на Новый год
20:29, 26 декабря 2006Общество
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...от «Укрзалізниці» и Российской железной дороги
По состоянию на 26 декабря 2006 года, «Укрзалізниця» уже назначила 60 дополнительных поездов для обеспечения перевозок пассажиров на новогодние и рождественские праздники. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, кроме того, будут курсировать еще 36 дополнительных поездов ОАО «Российские железные дороги».
При этом, как отмечается в сообщении, для удовлетворения потребностей пассажиров в перевозках на зимние праздники «Укрзалізниця» назначила еще один ускоренный поезд «Харьков-Киев». Поезд №153/154 будет курсировать 27, 29, 30, 31 декабря 2006 года, а также по четным дням - со 2 по 14 января 2007 года. Поезд будет курсировать с одной остановкой - в Полтаве.
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