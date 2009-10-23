До конца октября возможно небольшое снижение курса доллара

В ближайшем будущем возможна стабилизация курса доллара к гривне на достигнутых уровнях и небольшое снижение курса до конца октября.

Такой прогноз озвучил в комментарии для УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его мнению, пока сложно предположить движение валютного курса ниже отметки 8.00 гривень за доллар. Спровоцировать резкое снижение курса доллара может только выплата налогов в конце месяца, что уже наблюдалось в конце сентября, полагает эксперт. Вполне возможно, прогнозирует он, что на уровне 7,96-7,98 Нацбанк начнет покупать доллары, создав, таким образом, поддержку для курса.

И.ДАВИДЕНКО также считает, что «на падение курса доллара к гривне может повлиять и официальное начало предвыборной президентской кампании, так как обычно деньги на все предвыборные кампании заходят либо из-за рубежа в безналичном виде, либо в наличной форме в валюте, что может увеличить предложение на валютном рынке».

Как отметил эксперт, за неделю с 19 по 23 октября курс доллара к гривне продолжил свое падение с уровня 8,25/8,28 в понедельник, 19 октября, до уровня 8,15/8,18 в пятницу. Он полагает, что падение курса доллара связано с тем, что на этой неделе начались платежи налогов в бюджет и оплата за потребленный газ, что, в свою очередь, приводит к увеличению продажи валюты на рынке.

По мнению И.ДАВИДЕНКО, свое влияние оказало также участие банков и других финансовых институтов в аукционах Минфина по размещению ОВГЗ. Он отметил, что в течение этой недели Минфином было продано бумаг на сумму около 500 млн. грн. Это тоже могло сказаться на курсе доллара к гривне, считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, официальный курс НБУ на 26 октября: 100 USD – 799.8000 грн.; 100 EUR – 1201.2996 грн.; 10 RUR – 2.7579 грн.