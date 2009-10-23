В ГПУ говорят, что заявления матери жертв педофилов в глаза не видели

В Генеральной прокуратуре удивлены заявлением народного депутата Григория ОМЕЛЬЧЕНКО об исчезновении заявления матери пострадавших от растления детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве заявил заместитель генпрокурора Виктор ПШОНКА.

“Мы в Генеральной прокуратуре очень удивлены заявлением Георгия ОМЕЛЬЧЕНКО о том, что в Генеральной прокуратуре исчезло заявление матери жертв педофилии”, - сказал он.

При этом В.ПШОНКА объяснил, что от Г.ОМЕЛЬЧЕНКО в Генпрокуратуру поступало заявление, датированное 22 сентября, в которой депутат написал, что у него есть данные, что сотрудники «Артека» задействованы в этом преступлении.

“Уже тогда следствием и прокуратурой проверялась эта версия. Заявления матери не было в приложениях к письму Г.ОМЕЛЬЧЕНКО”, - отметил заместитель генпрокурора.