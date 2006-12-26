В Харькове жестоко избили начальника управления ОГА
У Вавилова черепно-мозговая травма
В Харькове было совершено нападение на начальника главного управления промышленности, транспорта и связи Харьковской облгосадминистрации Владилена ВАВИЛОВА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщает веб-сайт Харьковской облгосадминистрации.
Согласно информации заместителя председателя облгосадминистрации Сергея СТОРОЖЕНКО, трое неизвестных нанесли В.ВАВИЛОВУ тяжелые телесные повреждения. С черепно-мозговой травмой он был доставлен в одну из больниц города.
Председатель облгосадминистрации Арсен АВАКОВ считает, что нападение на В.ВАВИЛОВА непосредственно связано с последними событиями в городе, передает веб-сайт.
«Некомпенсированный бандитский террор, который мы получили в последнее время, имеет свое развитие», - сказал А.АВАКОВ.
Губернатор заявил, что не собирается «оставлять этот факт без надлежащего реагирования».
Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе в Харькове было совершено нападение на двух должностных лиц городского совета.