Завтра в Украине будет падать снег

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только в восточных, а днем и в северных и центральных областях небольшой снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях, Крыма и в Карпатах до 15° мороза; днем 1-6° мороза, в западных и северных областях от 3° мороза до 2° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометценре.

28-29 декабря - облачно с прояснениями. Без осадков, только 28 декабря в северных, а 29 декабря и в восточных и прикарпатских областях местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях и на Прикарпатье до 8° мороза (28 декабря в северных областях от 3° мороза до 2° тепла); днем от 4° тепла до 1° мороза, на востоке до 3° мороза; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

30-31 декабря - без существенных осадков, только 30 декабря местами в северных и восточных областях, а днем 31 декабря в западных областях временами небольшой снег, мокрый снег. Температура ночью 1-7° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в восточной части и в Карпатах ночью 6-12° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве и области в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° мороза, днем около 0°; по области ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

28-29 декабря - облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура 28 декабря ночью от 3° мороза до 2° тепла, 29 декабря 0-5° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла.

30 декабря местами небольшой мокрый снег, 31 декабря без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла.