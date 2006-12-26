В Киеве накрыли подпольный конвертационный центр

В ходе проведения специальной операции Управлением СБУ в г. Киеве и милицией прекращена деятельность финансовой структуры, которая осуществляла махинации по переводу безналичных средств в наличные и помогала клиентам-заказчикам уменьшить размеры обязательных платежей в государственный бюджет.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, сотрудниками СБУ было установлено, что так называемый “конвертационный центр” обслуживал субъекты ведения хозяйства Киевского региона. Используя копии паспортов и идентификационных кодов жителей столицы, организаторы теневой финансовой структуры создали сеть из более чем 20 фиктивных фирм. На счета этих “фантомов” клиенты конвертационного центра переводили безналичные средства как оплату за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, ремонтные, строительные работы и тому подобное. Махинации с финансово-хозяйственными документами позволяли злоумышленникам получать в банках наличные, а также подделывать отчетность с целью уклонения от налогообложения.

Стражи порядка провели обыски в офисах фирм, задействованных в сделках, расположенных в Печерском, Подольском и Шевченковском районах столицы. Наличными изъята валюта на сумму свыше 4 млн. грн. Выявлены уставные документы и печати 489 фиктивных предприятий, которые использовались в схеме конвертации, поддельные бланки финансовой отчетности, аппаратура модемной связи “банк-клиент”. Изъяты около 40 копий паспортов граждан Украины, которые дельцами использовались для регистрации фирм-фантомов.

По решению суда Голосеевского района Киева, на счетах злоумышленников, открытых в одном из коммерческих банков, заблокировано около 1,8 млн. грн. Возбуждено уголовное дело.