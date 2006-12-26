Азаров подведет итоги уходящего года

Сегодня, 26 декабря, в 14.00 в пресс-центре Кабинета Министров Украины (ул. Грушевского, 12/2, 1 подъезд, 7 этаж) состоится пресс-конференция первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА на тему: „Итоги бюджетного года”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.АЗАРОВА, аккредитация представителей СМИ, которая проводится по тел.: 253-35-75, 253-92-20, 253-39-15, завершится в 13.00.