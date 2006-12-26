Эксперты оценили стоимость вступления Украины в ЕС

Адаптация Украины к нормам ЕС обойдется в 2-4 % национального ВВП. Переговоры по созданию зоны свободной торговли с Евросоюзом Украина начнет в следующем году. Эксперты прогнозируют, что больше всего трудностей возникнет у экспортеров. Кроме тарифов Евросоюз предъявляет строгие требования к украинским товарам. Речь идет о несоответствующей маркировке упаковок, безопасности продукции и недостаточном ее качестве.

"Для крупных компаний такие расходы несколько выше, в среднем около 15% расходов было направлено на то, чтобы, скажем, повысить качество продукции, и обеспечить качество упаковки", - цитирует ICTV экономиста аналитического центра CASE-Украина Виталия Ваврищука.

Вместе с тем на минувшей неделе министр иностранных дел Борис Тарасюк заявил, что Украина надеется подписать соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Европейским союзом во время председательства в Совете ЕС Германии. Соглашение об упрощении визового режима может быть подписано не раньше, чем через 3 месяца.

Также на минувшей неделе посол Германии в Украине Райнгард Шеферс заявил, что любые инициативы со стороны ЕС, которые будут обсуждаться в 2007 г. относительно вступления Украины в ЕС, не предусматривают никаких перспектив членства, что связано с внутренним состоянием в ЕС. По словам Р.Шеферса, во время своего председательства в Совете ЕС Германия начнет работать над новым соглашением о партнерстве и сотрудничестве Украины с ЕС на 2008 г. Срок действующего соглашения закончится в 2007 г.

Проект реформы, предложенный Германией, предусматривает уделить большее внимание восточной политике ЕС в контексте политики соседства. Также до сих пор непонятно, какие конкретно преимущества будет предоставлено Украине после этих реформ.

Отметим, что Президент Украины Виктор Ющенко считает будущее членство в ЕС и НАТО залогом демократического развития государства. О готовности Украины поддерживать предложения Германии относительно реформирования европейской политики соседства Президент заявлял во время своего визита в Германию и во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По мнению экспертов, теоретически Украина может стать членом Европейского Союза через 7-8 лет. Для вступления Украины в ЕС необходимо завершить процесс приватизации, создать условия развития малого бизнеса, а также адаптировать под ЕС отечественное законодательство.

Стоит отметить, что, согласно данным социологических исследований в ноябре т.г., вступление Украины в Европейский союз одобрили 44,3% украинцев. В октябре этот показатель был выше - 45,5%, а в августе достигал 48,2%. Не одобряют вступление - 34,5% украинцев (октябрь 33,3%, август 30,8%).

РБК-Украина