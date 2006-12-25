”Минная война” в Харькове на сегодня окончена

Все сообщения о заминировании нескольких харьковских супермаркетов, которые поступали по телефону от неизвестных сегодня во второй половине дня, были фальшивыми.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра общественных связей областной милиции Лариса ВОЛКОВА, ни в нескольких супермаркетах «Таргет» и его складских помещениях, ни в двух магазинах «РОСТ», о заминировании которых сообщали неизвестные, «какие-либо взрывчатые вещества не найдены».

Сегодня из всех «заминированных» 9 объектов были эвакуированы люди. На местах событий по несколько часов работали следственно-оперативные группы, работники взрыво-технической службы, представители МЧС, сообщила Л.ВОЛКОВА.

«Телефонные сообщения от неизвестных не подтвердились», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове из-за сообщения о заминировании была парализована самая большая в городе торговая сеть супермаркетов «Таргет».

Позже поступило еще два сообщения о заминировании двух супермаркетов “РОСТ”.