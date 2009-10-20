США окажут украинскому МВД помощь на 4,4 млн. долларов

США окажут украинским правоохранителям техническую помощь на 4,4 млн. дол.

Как сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине, это предусмотрено в Протоколе №6 к Меморандуму о взаимопонимании между правительствами Украины и США о помощи по правоохранительным вопросам, который был подписан сегодня между Посольством США и МВД Украины.

Проекты, о которых идет речь в документе, помогут Украине в ее усилиях привести свою систему криминального судопроизводства и правоохранительных органов в соответствие с европейскими нормами и стандартами. Протокол также включает проекты по усилению возможностей расследовать и преследовать проявления коррупции и защищать права интеллектуальной собственности.

Как отметили в Посольстве, данный документ является “частью многолетней программы, которая стоит миллионы долларов, и призван помочь правительству Украины укрепить правоохранительный сектор как ключевую структуру демократического уклада, в соответствии с обязательствами Украины перед Советом Европы, а также способствовать правоохранительному сотрудничеству между двумя нашими странами”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который от украинского правительства подписал данный Протокол, отметил, что выполнение первых пяти Протоколов уже было отмечено как один из наибольших успехов межправительственного сотрудничества. Прежде всего, это были тренинги, программы, поддержка в становлении подразделений борьбы с киберпреступностью, противодействию торговле людьми, наркопреступлениям и тому подобное. Эти направления являются наиболее приоритетными для работы полиции в любых странах, в том числе и в Украине.

”Сегодня мы приступаем к еще одному очень важному направлению работы, которое положит начало новому этапу деятельности экспертно-криминалистической службы министерства, руководителем которой является Иван КРАСЮК. У нас неплохо оснащен экспертный центр, однако задуманная процедура аккредитации по международным стандартам является серьезным шагом вперед”, - сказал министр.