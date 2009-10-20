Сегодня - Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы

Сегодня отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы. Врачи называют молочные железы женщины "органом-мишенью", поскольку любые гормональные нарушения в женском организме отражаются в первую очередь на здоровье этого органа. Особенно вредны для груди стрессы, жирная и калорийная еда, травмы.

Как сообщил в интервью УНИАН руководитель отделения опухолей молочной железы и реконструктивной хирургии Национального института рака профессор Иван СМОЛАНКА, рак молочной железы в Украине занимает первое место среди онкозаболеваний женщин. “И не только в Украине, но и во всем мире. Ежегодный прирост показателей этой онкопатологии в мире - около трех процентов, также ежегодно растет количество впервые обнаруженного рака молочной железы", – сказал И.СМОЛАНКА.

Ежегодно в Украине обнаруживают около 16 тысяч случаев заболевания и около 8 тысяч женщин умирают от этой болезни.

Профессор называет рак молочной железы болезнью развитых стран. “Возможно, мы можем сетовать, что в Украине плохая экология или недостаточно диагностического оборудования, но количество онкобольных женщин растет и в Центральной Европе и Америке. Ежегодно в Европе обнаружат 180 тысяч новых случаев заболевания раком молочной железы, в США - 130 тысяч. Ежегодно в мире регистрируют миллион новых случаев рака молочной железы, 600 тысяч женщин ежегодно погибают”, – сообщил И.СМОЛАНКА. Однако, отметил он, в отличие от развитых стран, наши женщины чаще обращаются к врачу, когда болезнь запущена (таких обращений около 30%).

Тот факт, что это заболевание наблюдается преимущественно в развитых странах, по мнению врача, связано с тем, что в экономически развитых странах низкая рождаемость, детей выкармливают груддю очень короткий период времени, намного чаще используют искусственные смеси. “В этих странах значительно больше женщин принимает гормональные контрацептивы, причем часто бесконтрольно. Влияют также изменение образа жизни, различные эндокринологические нарушения. В азиатских странах, где высокая рождаемость, количество случаев заболеваний раком молочной железы значительно меньше”, – заметил И.СМОЛАНКА. Он также отметил, что на постсоветском пространстве чаще всего раком молочной железы болеют в Прибалтике.

Проведенный несколько лет назад в Украине мониторинг относительно распространенности рака молочной железы засвидетельствовал, что наибольший процент женщин, больных раком молочной железы, в восточных регионах страны. По словам врачей-онкологов, это связано с экологическим неблагополучием, привлечением женщин к очень сложным и вредным технологическим процессам в производстве. Также мониторинг выявил, что в сельской местности процент заболеваемости населения выше. Это связано с возрастной структурой населения, и с тем, что сельского населения в Украине мало, - около 30%.

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Справка УНИАН. Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы установлен в нашем государстве указом Президента от 17 января 2005 г. № 42/2005 с целью активизации деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболевания раком молочной железы, привлечения внимания общества к этой проблеме. Проводится ежегодно 20 октября.