Европейцы попросят Китай обесценить евро

Министры экономики и финансов стран еврозоны на совещании в Люксембурге в понедельник, 19 октября, решили обесценить собственную валюту с помощью Китая, сообщает AFP. Главы финансовых ведомств по крайней мере трех стран еврозоны до конца 2009 года отправятся в КНР для соответствующих переговоров.

Конкретные предложения, с которыми выступят европейские министры, не называются. Известно лишь, что у европейцев есть сформированная "общая позиция", в соответствии с которой они намерены согласовать с Китаем политику на валютном рынке.

Также, как сообщает Reuters, после встречи в Люксембурге министр экономики Франции Кристина Лагард (Christine Lagarde) заявила, что больше всего в Евросоюзе хотят укрепления доллара по отношению к другим валютам.

За последнее время курс евро достиг почти полутора долларов США и сохраняет тенденцию к повышению. Это, по мнению европейских экономистов, негативно влияет на конкурентоспособность производимых в Европе товаров и снижает объемы экспорта из ЕС.

Курс евро вырос, с одной стороны, из-за окончания рецессии в некоторых странах еврозоны. С другой - из-за курса доллара, который власти Соединенных Штатов поддерживают на низком уровне, чтобы уменьшить свой внешний долг.

Китай с декабря 2008 года искусственно поддерживает низкий курс юаня, чтобы поддержать собственных импортеров, что не раз вызывало недовольство Соединенных Штатов и стран еврозоны.

Лента.ру