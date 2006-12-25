Что украинцы хотят получить в подарок на Новый год (соцопрос)

58% украинцев отметили, что в одинаковой мере любят и дарить, и получать подарки, 23% отметили, что больше любят дарить подарки, а 15% - получать их. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенные Украинским институтом социальных исследований и центром «Социальный мониторинг».

Среди новогодних подарков наиболее желаемыми для опрошенных стали бытовая техника (14%), деньги (8%), квартира (7%), одежда или обувь (3%). Также среди желаемых подарков украинцы отметили путешествия по стране и заграницу, 11% в качестве подарка хотели бы получить здоровье и благополучие для себя и своих близких.

При этом по 23% опрошенных на подарки на Новый год готовы потратить от 100 до 200 и от 200 до 500 гривен, 21% опрошенных готовы потратить на подарки от 50 до 100 грн., 11% - от 1 до 50 грн., 8% - от 500 до 1 тыс. грн. и 3% украинцев готовы потратить на новогодние подарки свыше 1 тыс. грн.

Опрос проводился с 5 по 12 декабря во всех регионах Украины. Опрошены 2279 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки составляет 1,2 – 2,1%.