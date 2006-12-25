Западный христианский мир отмечает Рождество Христово

В Ватикане рождественскую службу провел Папа Римский Бенедикт Шестнадцатый. В своей проповеди он призывал верующих молиться за спасение детей, которые подвергаются насилию.

73 телеканала вели прямую трансляцию торжеств на 47 государств мира. В полдень Понтифик обратится с посланием “К городу и миру”.

А в Софии вчера на 5 минут потушили праздничные рождественские огни в знак протеста против смертельного приговора, вынесенного в Ливии пяти болгарским медсестрам и палестинскому врачу. По утверждению ливийской власти, медработники заразили СПИДом свыше 400 детей в больнице города Бенгази.

Радио "Свобода"