Мэр Димитрова задержан по подозрению в ДТП
22:01, 15 октября 2009Общество
1080 0
Сообщает прокуратура Донецкой области
Городской голова Димитрова Донецкой области задержан по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала женщина.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Согласно сообщению, мэр был задержан 14 октября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством, причинившее тяжкие телесные повреждения потерпевшему).
Досудебное следствие проводит прокуратура Димитрова.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter