Мэр Димитрова задержан по подозрению в ДТП

Городской голова Димитрова Донецкой области задержан по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала женщина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, мэр был задержан 14 октября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством, причинившее тяжкие телесные повреждения потерпевшему).

Досудебное следствие проводит прокуратура Димитрова.