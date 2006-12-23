Правительство начало подготовку к выполнению Госбюджета-2007

Кабинет Министров Украины начал подготовку к выполнению Государственного бюджета Украины на 2007 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В пресс-службе напомнили, что утром 22 декабря 2006 года у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоялось совещание по поводу подписания Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», в которой приняли участие премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ и заместитель руководителя Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК.

На этом совещании были согласованы основные ориентиры и сроки повышения социальных стандартов в 2007 году.

“Президент и правительство взяли за основу договоренности логику, которая заключается в безусловном повышении социальных стандартов на основе и по результатам экономического роста. То есть повышения, гарантированного реальными финансовыми ресурсами и не обесцениваемого инфляцией, – говорится в сообщении пресс-службы. - Таким образом, была достигнута договоренность о поэтапном повышении размера прожиточного минимума, минимальной зарплаты и минимальной пенсии начиная с 1 апреля 2007 года, то есть, по результатам социально-экономического развития страны в первом квартале”.

В пресс-службе сообщили, что по итогам совещания, в присутствии ее участников, Президент Украины подписал Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

Вскоре во исполнения договоренностей с Президентом Украины, парламентская антикризисная коалиция инициировала принятие Верховной Радой Украины постановления «О пересмотре прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2007 году» относительно поэтапного – с 1 апреля, 1 октября и 1 декабря - увеличения размеров минимальной заработной платы, прожиточного минимума и минимальной пенсии.

Пресс-служба также сообщила, что по оценкам правительства, для обеспечения выполнения постановления ВРУ необходимо дополнительно получить около 2,2 млрд. грн. доходов госбюджета.

Таким образом, в связи с подписанием Президентом Закона о Госбюджете, до 31 декабря 2006 года местные органы власти должны утвердить местные бюджеты, а министерства и ведомства – нормативные документы, необходимые для выполнения Государственного бюджета с 1 января 2007 года в соответствии с бюджетным расписанием, в автоматическом режиме.

Как сообщал УНИАН, парламент своим постановлением «О пересмотре прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2007 году» обязал правительство внести проект закона о повышении с 1 апреля 2007 года прожиточного минимума до 397 грн., а с 1 октября – до 406 гривен, а также проект закона, в соответствии с которым минимальная заработная плата с 1 мая будет увеличена до 420 грн., с 1 августа – до 430 грн., а с 1 декабря – до 460 грн.