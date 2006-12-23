Крымские татары не исключают акций гражданского неповиновения

Крымские татары - жители вновь создаваемых массивов компактного проживания сегодня в ходе первого дня работы 5-ой сессии IV Курултая распространили заявление, в котором содержится просьба к делегатам национального съезда считать сигналом "к объявлению всеобщей мобилизации для защиты национальных интересов крымскотатарского народа" любую попытку ущемления прав крымских татар на землю со стороны государственных или иных структур. Как передает корреспондент УНИАН, текст с такой просьбой раздавался в здании, где проходило заседание Курултая.

"Нас лишают самых элементарных прав - права на землю, на собственное жилье, даже права на протест, даже права на защиту. Судебный и чиновничий беспредел, явное игнорирование наших элементарных прав достигли апогея. Деструктивные силы упорно, вопреки интересам украинского народа толкают нас к радикальным методам защиты", - подчеркивается в обращении, котором располагает корреспондент УНИАН.

В этом документе содержится резкая критика Коммунистической партии Украины, представитель которой является автором закона об уголовной ответственности за самозахваты. "Их главный вурдалак, прекрасно зная, к чему это может привести в Крыму, инициировал принятие закона об уголовной ответственности за самовольное занятие земельного участка", - отмечают крымские татары.

Как говорится в заявлении, сегодня в автономии практически нет ни одной крымскотатарской семьи, "тем или иным способом не участвующей в акциях, связанных с земельным вопросом, и нет ни одного нашего соотечественника равнодушного к земле". "Этот вопрос носит общенациональный характер", - заявляют крымские татары - авторы обращения, при этом они утверждают, что "десятки тысяч крымских татар, отстаивающих свои права путем создания новых массивов компактного проживания" не захватывают землю, а "возвращают ее законным владельцам" и намерены в дальнейшем защищать свои права.

Авторы документа обращаются к делегатам Курултая с просьбой принять такие решения как: поручить Меджлису крымскотатарского народа разработать план действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, для оперативности реагирования право принимать решение об объявлении всеобщей мобилизации крымскотатарского народа возложить на председателя Меджлиса и т.д.

В комментарии журналистам лидер Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ сказал, что у крымских татар могут быть разные точки зрения на дальнейшее развитие событий. При этом М.ДЖЕМИЛЕВ подчеркнул, что подобное обращение, скорее всего, не найдет поддержки у делегатов Курултая. "Такое вряд ли будет приниматься", - заявил глава Меджлиса.