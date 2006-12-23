Янукович будет представлять Украину на похоронах Ниязова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ возглавить украинскую делегацию, которая отбудет сегодня в Туркменистан для участия в церемонии прощания с президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

В интервью журналистам В.Ющенко подтвердил эту информацию, заметив, что у него были планы поехать в Туркменистан, но обстоятельства изменились.

«Были планы, но обстоятельства таковы, что я поручил это сделать премьер-министру», - сказал Президент, в то же время не объяснив, какие именно обстоятельства вынудили его отказаться от поездки.

Как сообщал УНИАН, президент Туркменистана С.Ниязов умер в ночь на четверг в результате остановки сердца. Президент Туркменистана находился у власти с 1985 года, когда он стал первым секретарем Коммунистической партии еще советской республики Туркмении.