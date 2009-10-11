Глава Газпрома: Украина может и должна платить за газ

Украина может и должна платить за газ в соответствие с подписанным контрактом. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия".

"Как показывает ежемесячная выплата - деньги у Украины есть, - отметил Миллер, - другое дело, что каждый месяц наши украинские друзья-коллеги пытаются нам рассказывать о том, какие сложности у них возникают с оплатой, но с другой стороны мы видим, что Украина аккуратно, в срок платит".

"НАК "Нафтогаз Украины" - это стопроцентная государственная компания, и мы знаем о том, что Украина располагает значительными золотовалютными резервами, - заметил глава правления "Газпрома". "Мы знаем о тех кредитах, которые предоставляет Международный валютный фонд Украине, мы также знаем, о том что эти кредиты предоставляются также с учетом необходимости оплаты за поставки российского газа, так что практика последних месяцев показывает, что деньги на Украине есть, Украина может, я подчеркиваю, должна платить в соответствие с подписанным контрактом", - сказал Алексей Миллер.

Миллер отметил, что компания "Газпром" готова оперативно реагировать на любое развитие ситуации, но подчеркнул: "Мы видим, что наши партнеры исполняют свои контракты, платят за поставки российского газа и наше понимание того, что и в Новый год у нас ничего кардинально острого не произойдет, также как и за сентябрь на счет придут деньги от НАК "Нафтогаз Украины" в полном объеме и мы дальше продолжим работать на базе подписанного контракта".

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