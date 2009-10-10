В Харькове все еще стоят трамваи и троллейбусы

Сегодня в Харькове полностью не работает городской пассажирский электротранспорт – продолжается бессрочная забастовка работников коммунального предприятия «Горэлектротранс», которая начался 9 октября.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Харьковском городском совете, сегодня на маршруты не вышел ни один трамвай и троллейбус.

По словам собеседника агентства, для поездок харьковчане пользуются метрополитеном, маршрутными автобусами, такси.

Как сообщал УНИАН, 9 октября коллектив харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс» объявил бессрочную забастовку. В пятницу на маршруты полностью не вышли трамваи и троллейбусы – работники «Горэлектротранса» возобновили акцию протеста с требованиями погасить долги по зарплате.

9 октября не работали все четыре - два троллейбусных и два трамвайных – депо Харькова, работу приостановили 2421 из 3630 работников предприятия – в основном водители и кондукторы. На линии всего не вышли 233 трамвая и 179 троллейбусов. По данным профкома предприятия, зарплата не выплачивается с мая этого года. Общая сумма долга на сегодняшний день составляет около 30 млн. грн.