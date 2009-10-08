Погода на завтра

9 октября по прогнозам синоптиков на территории Украине сохранится переменная облачность. В западных и северных, а днем и в центральных областях пройдет небольшой, в Карпатах умеренный дождь, отдельные грозы; на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 10-15°, в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в степной части Крыма 3-8° тепла; днем в западных и северных областях 14-19°, на остальной территории 18-23°, в Одесской области до 25°.

В Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами туманы. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 14-19°. По г. Киеву температура ночью 12-14°, днем 16-18°.