Избили помощника гендиректора "Авианта": Васильев - в реанимации

Неизвестные жестоко избили помощника гендиректора завода "Авиант" Ивана Васильева.

Это произошло утром у подъезда его дома, сообщило информированный источник, близкий к руководству "Авианта" .

Теперь Иван Васильев находится в реанимации. Состояние характеризуется как тяжелое.

По информации источника, Иван Васильев занимался вопросами сотрудничества с органами КРУ и прокуратуры в расследовании разворовываний прежним руководством завода сотен миллионов гривен на предприятии.

Как сообщалось раньше, совместная комиссия Министерства промышленной политики, КРУ и прокуратуры расследует факты разворовывания имущества, злоупотребления служебным положением и нецелевого использования государственных средств прежним руководством предприятия.

Комиссия должна закончить свою работу в первой декаде октября.

Ранее сообщалось об угрозах расправы в адрес председателя концерна "Антонов", генконструктора АНТК "Антонов" Дмитрия Кивы и и.о. гендиректора завода "Авиант" Николая Пидгребельного в связи с присоединением Киевского авиационного завода "Авиант" к АНТК "Антонов" и ревизии финансово-хозяйственной деятельности "Авианта".

Экономическая правда