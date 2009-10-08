Ющенко успеет расспросить начальника Генштаба об армии до отставки

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заслушает начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея КИРИЧЕНКО о состоянии дел в украинской армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, отвечая на вопрос, принял ли Президент отставку С.КИРИЧЕНКО.

Она напомнила, что 8 октября Президент Украины примет участие в тактических учениях Военно-Морских сил Украины в Крыму.

«Верховный главнокомандующий будет принимать рапорт руководителя Генерального штаба о боеспособности армии и дальше будем следить за новостями», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Как сообщали некоторые СМИ, утром 5 октября на совещании начальник Генштаба С.КИРИЧЕНКО якобы объявил о своей отставке в связи с состоянием здоровья.

Но в пресс-службе Генерального штаба ВСУ заявили, что информация о якобы отставке С.КИРИЧЕНКО не отвечает действительности.

В то же время в Генштабе отметили, что “дальнейшие действия в этом отношении зависят от результатов медицинского обследования”, которое сейчас проходит начальник Генштаба.

Сам же С.КИРИЧЕНКО фактически подтвердил газете "Коммерсант-Украина" намерение уйти с должности: "Есть время, когда вступают в должность, а есть время, когда ее покидают. Не бывает ничего вечного. Все происходит в рамках проблем и жизненных обстоятельств". Он сказал, что причина решения уйти с должности - состояние здоровья.

Между тем, по информации того же "Коммерсанта-Украина", Сергей Кириченко рассматривается Секретариатом президента как один из двух наиболее вероятных кандидатов на вакантный пост министра обороны. Второй - глава Государственной пограничной службы Николай Литвин. Источники Ъ утверждают, что Виктор Ющенко обсуждал назначение с его братом – спикером парламента Владимиром Литвиным, однако тот предложил президенту сделать другой выбор.