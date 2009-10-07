"Просвіту" хотят выбросить из офиса?

Одесский областной совет намерен выселить областное объединение Общества «Просвита» им. Тараса Шевченко из арендуемого помещения.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении председателя одесской «Просвиты» Александра СТЕПАНЧЕНКО.

В частности, по его словам, «чиновники Одесского облсовета намерены выбросить общество «Просвита» на улицу и лишить украинцев Одесской области возможности удовлетворять свои национально-культурные потребности».

Как отметил А.СТЕПАНЧЕНКО, Хозяйственный суд Одесской области уже назначил на 12 октября слушание иска облсовета о выселении объединения «Просвита» из арендуемого помещения на ул. Пушкинской, 19. Мотивирует областная власть обращение в суд задолженностью членов объединения «Просвита» за аренду офиса в размере 34 тыс. грн.

Между тем члены “Просвиты” уже неоднократно разъясняли областным чиновникам, что просто не в состоянии ежемесячно платить аренду офиса по тарифу коммерческой структуры - свыше 4 тыс. грн. Ведь речь идет о просветительской, а не о прибыльной деятельности: в офисе функционирует библиотека новинок украинской литературы, проводят репетиции самодеятельные детские и молодежные кружки, действует музей «Наследие», устраиваются выставки арт-галереи «Украинская свитлыця», собираются активисты украинских организаций, подчеркнул руководитель одесской «Просвиты».

«Вызывает удивление, почему украинское общество «Просвита» вынуждают платить за аренду по «коммерческим» тарифам, - акцентируется в заявлении правления общественной организации, - в то время как болгарскому, польскому, еврейскому, греческому и другим национально-культурным обществам Одессы и области насчитывают арендную плату по льготному тарифу, который составляет 1 гривна на год». Причем постановление о резком повышении платы за аренду офиса было принято год назад, когда областной совет заставил объединение «Просвита» перезаключить договор об аренде офиса с управлением по вопросам имущественных отношений облсовета, подчеркнул А.СТЕПАНЧЕНКО.

«Приведу лишь последние из подобных решений, - уточнил в интервью УНИАН А.СТЕПАНЧЕНКО. - В частности, 28 января текущего года облсовет предоставил такую льготу Конгрессу болгар Украины - по оплате аренды офиса площадью 35 кв. м на ул. Канатной, 83, «общественной организации «Областной совет мира» – по оплате аренды офиса площадью 203 кв. м на ул. Белинского, 5. Одесский горсовет предоставил такую же льготу плату общественной организации «Союз поляков Украины», которая арендует офис площадью 166 кв. м на ул. Старопортофранковской, 91 и другим общественным организациям».

А.СТЕПАНЧЕНКО убежден, что «действия чиновников свидетельствуют о планомерном и целеустремленном уничтожении главного центра украинства в Одесской области», потому что «кое-кому не по нраву активная деятельность «Просвиты», направленная на утверждение государственного украинского языка, развитие национальной культуры, возрождение исторической памяти, формирование национального сознания».

В свою очередь, начальник Управления по вопросам имущественных отношений облсовета Юрий ЗАГОРУЙКО в интервью УНИАН мотивировал обращение облсовета с иском в суд о выселении «Просвиты» тем, что «у общественной организации есть задолженность за аренду – раз, не делались попытки получения льготы – два, не делала «Просвита» и попыток реструктуризации задолженности или составления графика ее погашения».

В то же время Ю.ЗАГОРУЙКО подтвердил, что после обращения «Просвиты» депутатская комиссия по вопросам совместной собственности территориальных общин областного совета обсуждала проект решения о предоставлении областному объединению льготы по оплате аренды, однако «на согласительном совете депутаты-инициаторы проекта этого решения не смогли отстоять свою позицию на согласительном совете фракций и президиума областного совета».

Председатель облсовета Николай СКОРИК прокомментировал ситуацию лаконично: «Чтобы предотвратить судебную волокиту, руководству «Просвиты» нужно было этим вопросом проникаться. Тогда не было бы отказа в предоставлении льготы, потому что вопрос о предоставлении льгот связан с недополучением областным бюджетом определенных средств. Больших или малых – это решать депутатам».