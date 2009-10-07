Янукович уверен, что "запрет русского языка в школах" будет отменен

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выражает уверенность, что постановление Кабинета министров о запрещении использования русского языка в школах, где преподавание осуществляется на украинском, будет отменено в судебном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в прямом эфире днепропетровского «9 канала».

«Суд, который будет рассматривать этот вопрос, конечно, примет решение в пользу прав человека», - сказал политик, отвечая на вопрос телезрителя.

Как также отметил В.ЯНУКОВИЧ, «запретить говорить на русском языке – нереально».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением № 1033 от 30 сентября утвердил изменения в Положение об общеобразовательном учебном заведении.

В частности, согласно изменениям, в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении языком обучения признается украинский язык. Вместе с украинским языком в учебно-воспитательном процессе в государственных и коммунальных общеобразовательных учебных заведениях могут использоваться и изучаться языки национальных меньшинств.

Изменения предусматривают, что в рабочее время в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении постоянно должен использоваться украинский язык, а в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении с обучением на языке национального меньшинства наряду с украинским языком - также язык, на котором осуществляется учебно-воспитательный процесс в этом заведении.