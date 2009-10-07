Назван лауреат Букеровской премии-2009

57-летняя писательница Хилари МЭНТЕЛ объявлена лауреатом британской Букеровской премии за 2009 год - одной из наиболее престижных премий в области литературы.

Как передает ИТАР-ТАСС, жюри большинством голосов отдало предпочтение ее роману "Волчья зала" о Томасе Кромвеле, историческом персонаже XVI века - одного из наиболее доверенных лиц британского короля Генриха VIII.

Х.МЭНТЕЛ получает денежное вознаграждение в размере 50 тыс. фунтов стерлингов.