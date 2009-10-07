Бойко просит Литвина разблокировать работу судебной системы

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Виталий БОЙКО обратился к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой безотлагательно принять меры для возобновления предусмотренного законом порядка формирования корпуса профессиональных судей Украины.

Об этом говорится в соответствующем письме, направленном в ВР, текст которого имеет УНИАН.

В письме, в частности, напоминается, что 23 сентября 2009 года Комитет ВР по вопросам правосудия (председатель - Сергей Кивалов, первый зам - Юрий Кармазин) принял решение не рассматривать никаких документов, которые будут поступать из ВККСУ, принятых ею после 10 сентября 2009 г., то есть после издания Президентом Украины указа № 720 «Об изменениях в составе Высшей квалификационной комиссии судей Украины» относительно ротации членов ВККСУ, назначенных по квоте главы государства.

В.БОЙКО отмечает, что ВККСУ является постоянно действующим органом в системе судоустройства Украины, ответственным за формирование судейского корпуса Украины. К функциям ВККСУ относится предоставление рекомендаций на избрание Верховной Радой Украины судьями бессрочно для кандидатов на должности судей судов общей юрисдикции всех уровней и специализаций, заключений об освобождении от должности и проведении квалификационной аттестации судей Верховного Суда Украины и высших специализированных судов, осуществление других предусмотренных законом полномочий в системе судоустройства.

Таким образом, отмечается в письме, принятием 23 сентября 2009 г. указанного решения, парламентский комитет по вопросам правосудия фактически приостановил на неопределенный срок процесс формирования корпуса профессиональных судей Украины, которые избираются парламентом в суды всех уровней и специализаций бессрочно, а также освобождения в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи или подачей заявления об отставке судей Верховного Суда Украины и высших специализированных судов.

По мнению председателя ВККСУ, у комитета не было никаких правовых оснований для принятия такого решения, поскольку он не наделен полномочиями определения законности актов органов государственной власти и их должностных лиц, в данном случае – указов Президента Украины. Это является исключительной прерогативой суда.

Кроме того, комитет не полномочен принимать подобные решения, которые делают невозможным осуществление парламентом конституционной функции по избранию судей бессрочно и освобождению судей от должностей.

"Это решение нарушает правовые принципы функционирования ВККСУ и других органов судебной власти, абсолютно безосновательно создает препятствия для реализации определенного законом механизма формирования судейского корпуса в Украине, негативно отразится на деятельности судов (приведет к еще большей их перегруженности, в отдельных случаях вообще может заблокировать деятельность определенных судебных органов и тому подобное), ставит под угрозу судебную защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, приведет к необоснованным большим финансовым расходам (в частности, связанным с выплатами судьям, подлежащим увольнению)", - отмечает В.БОЙКО.

Поэтому, обращаясь к председателю ВР, он просит безотлагательно принять меры для возобновления предусмотренного законом порядка формирования корпуса профессиональных судей Украины, обеспечив деятельность комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия на правовых принципах.