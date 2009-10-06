«Нафтогаз» полностью рассчитался за газ

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в сентябре этого года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Рассчитались в полном объеме», - сказал он.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ отметил, что в сентябре компания закупила около 2 млрд. кубометров российского газа на сумму около 400 млн. долл.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.