Мобильным операторам назвали конечную дату использования прямых номеров

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи установила новую окончательную дату использования операторами мобильной связи прямых телефонных номеров - 1 сентября 2007 года.

Об этом говорится в решении НКРС №501 от 15 декабря 2006 года, имеющемся в распоряжении агентства УНИАН.

Таким образом, срок использования операторами мобильной связи прямых телефонных номеров продлен на 9 месяцев - ранее НКРС своим решением №314 от 6 июля 2006 года установила окончательной датой использования операторами мобильной связи прямых телефонных номеров 1 января 2007 года.

Запрет на использование операторами мобильной связи прямых телефонных номеров НКРС мотивирует требованиями Закона Украины "О телекоммуникациях" (ст.59) и Правил взаимосоединений телекоммуникационных сетей общего пользования (раздел 7), утвержденных решением НКРС №155 от 8 декабря 2005 г. и другими документами.