Гран-при фестиваля «КРОК» получил эстонский режиссер

Гран-при XX международного фестиваля анимационных фильмов «КРОК» и денежную премию в 5 тыс. долларов получил эстонский режиссер Рихо УНТУ, создатель фильма «Лили».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония закрытия фестиваля состоялась в воскресенье вечером в севастопольском кинотеатре «Москва» (участники и гости фестиваля из 37 стран на теплоходе «Зірка Дніпра» прошли по маршруту Киев-Запорожье-Херсон-Севастополь, и завершат путь в Одессе).

По словам председателя жюри, кинокритика и сценариста Сергея ТРЫМБАЧА (Украина), последнее заседание жюри длилось 9 часов.

Лауреатами фестиваля стали представители 13 стран. При этом 5 наград достались российским аниматорам. По два диплома фестиваля - у создателей мультфильмов из Великобритании, США, Нидерландов и Эстонии.

Лауреатами «КРОКА» в различных номинациях стали режиссеры из Польши, Германии, Португалии, Франции, ЮАР, Венгрии, Италии и Украины.

Украинский режиссер Адриан САХАЛТУЕВ награжден дипломом в категории «Прикладная и заказная анимация» за фильм «Вова рулит».

Специальный приз жюри «За лучший дебют» и 3 тыс. долларов получил режиссер Данни де ВЕНТ (фильм «Урок плавания») из Нидерландов.

Специальный приз жюри «За лучший детский фильм» получил фильм «Пудя» российского режиссера Сони КРАВЦОВОЙ. Она также получила денежную премию в 3 тыс. долларов.

Особый приз имени Александра Татарского «Пластилиновая ворона» в номинации «За высший пилотаж» присужден фильму «Прирожденные обстоятельства» (режиссер Рао ХЕЙДМЕТС, Эстония).