Москаль: крымский криминалитет получил покровителей в Киеве

Точка в "крымской войне" еще не поставлена. Об этом начальник крымской милиции Геннадий Москаль заявил в интервью УНИАН. "Пока не найдены все жертвы, не раскрыты преступления, пока виноватые в этих жертвах не стоят перед судом...", - сказал Москаль.

Главный милиционер Крыма вспомнил 1997 год, когда он занимался ликвидацией ОПГ на полуострове.

"Я в любое мгновение мог позвонить Кучме, министру Кравченко, главе Администрации Литвину, генпрокурору. Все были в этом заинтересованы. Дело в том, что в 90-х мы не могли проводить в Крыму международные саммиты. Главы государств отказывались туда ехать, поскольку их разведки не без оснований считали Крым украинским «чикаго». Почему сам Кравчук там не отдыхал? Туда даже президенты боялись ехать... И поэтому наведение в Крыму порядка стало для украинской власти делом чести, - рассказал Москаль. - А что теперь происходит? От меня требуют сдать мандат, чтобы лишить неприкосновенности, а затем Секретариат готов пойти навстречу «регионалам» и прекратить действие приказа о моем назначении. А все потому, что криминалитет получил покровителей в Киеве".