За взятку задержан начальник уголовного розыска

В Шостке Сумской области работниками Службы безопасности Украины задержан начальник сектора уголовного розыска Шосткинского горрайотдела милиции по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 1000 долларов США.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокурора Сумской области Алексей ДЕРЕВЯНКО, установлено, что работник правоохранительных органов требовал и получил от жительницы Шостки взятку за решение вопроса о непривлечении ее мужа к уголовной ответственности.

Правоохранитель был задержан «на горячем» при получении взятки.

По материалам УСБУ в Сумской области Шосткинской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Милиционер задержан в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме того, прокуратура Ковпаковского района Сум передала в суд уголовное дело в отношении оперуполномоченного сектора уголовного розыска Зареченского в городе Сумы райотдела милиции, который требовал и получил от жителя областного центра 300 долларов США за непривлечение последнего к уголовной ответственности.