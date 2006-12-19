В Донецкой милиции кадровая чистка... как всегда

Начальник главного управления МВД в Донецкой области Михаил КЛЮЕВ не видит "ничего нового" в том, что в кадрах милиции в регионах проводится "чистка". Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Ничего нового нет. Чистка была, есть и будет в органах в органах внутренних дел", - сказал М.КЛЮЕВ.

По его словам, в органы внутренних дел попадают люди, с которой "всегда велась и будет вестись непримиримая борьба".

М.КЛЮЕВ отметил, что в 2005 году в области было возбуждено прядка 80 уголовных дел в отношении работников милиции, в 2006 году - 50-60 уголовных дел. "От нерадивых будем избавляться", - подчеркнул М.КЛЮЕВ.

Он акцентировал, что в органах проводится оперативно-профилактическая отработка, и "по ее результатам в любом случае будут приниматься организационные кадровые меры".

М.КЛЮЕВ также сообщил, что уже побывал на встрече с министром внутренних дел Украины Василием ЦУШКО, в ходе которой начальники региональных управлений МВД обсуждали насущные проблемы правоохранительной деятельности.